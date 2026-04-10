Massegros Causses Gorges

CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE

Boulodrome Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Championnat de Pétanque en doublette mixte le 18 et 19 avril au boulodrome du Massegros à partir de 9h.

Licenciés uniquement.

Championnat de Pétanque en doublette mixte le 18 et 19 avril au boulodrome du Massegros à partir de 9h.

Licenciés uniquement. .

Boulodrome Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08 cd48@petanque.fr

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English :

Mixed doubles Pétanque championship April 18 and 19 at the Massegros boulodrome, starting at 9am.

Members only.

L’événement CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-04-08 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn