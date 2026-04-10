CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE Massegros Causses Gorges
CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE Massegros Causses Gorges samedi 18 avril 2026.
Massegros Causses Gorges
CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE
Boulodrome Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Championnat de Pétanque en doublette mixte le 18 et 19 avril au boulodrome du Massegros à partir de 9h.
Licenciés uniquement.
Championnat de Pétanque en doublette mixte le 18 et 19 avril au boulodrome du Massegros à partir de 9h.
Licenciés uniquement. .
Boulodrome Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08 cd48@petanque.fr
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English :
Mixed doubles Pétanque championship April 18 and 19 at the Massegros boulodrome, starting at 9am.
Members only.
L’événement CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-04-08 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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