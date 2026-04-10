Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE Massegros Causses Gorges

CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE Massegros Causses Gorges

CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE Massegros Causses Gorges samedi 18 avril 2026.

Adresse : Boulodrome

Ville : 48500 Massegros Causses Gorges

Département : Lozère

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : Gratuit Journée

Massegros Causses Gorges

CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE

Boulodrome Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-18

Championnat de Pétanque en doublette mixte le 18 et 19 avril au boulodrome du Massegros à partir de 9h.
Licenciés uniquement.
Championnat de Pétanque en doublette mixte le 18 et 19 avril au boulodrome du Massegros à partir de 9h.
Licenciés uniquement.   .

Boulodrome Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08  cd48@petanque.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mixed doubles Pétanque championship April 18 and 19 at the Massegros boulodrome, starting at 9am.
Members only.

L’événement CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-04-08 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

À voir aussi à Massegros Causses Gorges (Lozère)