Championnat de Provence de Joute Cassis 22 juin 2025 09:00

Bouches-du-Rhône

Championnat de Provence de Joute Dimanche 22 juin 2025 de 9h à 18h. Port de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Dimanche 22 juin, dans le port de Cassis se déroule la première manche du championnat de Provence de joute !

Le tournoi de joute se tiendra dans le port de Cassis de 9h00 à 18h.



Pour l’ouverture du championnat, venez encourager et admirer les 150 jouteurs avec un défilé prévu à midi. .

Port de Cassis

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cerclenautiquecassis@sfr.fr

English :

On Sunday June 22nd, the first round of the Provence jousting championship takes place in the port of Cassis!

German :

Am Sonntag, den 22. Juni, findet im Hafen von Cassis die erste Runde der provenzalischen Joute-Meisterschaft statt!

Italiano :

Domenica 22 giugno, la prima prova del campionato provenzale di giostra si svolge nel porto di Cassis!

Espanol :

El domingo 22 de junio se celebra en el puerto de Cassis la primera prueba del campeonato de justas de Provenza

