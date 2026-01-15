Championnat de Savoie U14 filles La Chal Saint-Jean-d’Arves

Championnat de Savoie U14 filles

La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves Savoie

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Assistez au Championnat de Savoie U14 filles et venez encourager les jeunes sportives lors de rencontres placées sous le signe du sport, de l’engagement et de l’esprit d’équipe.

La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com

English : Savoie U14 Girls’ Championship

Attend the Savoie U14 Girls’ Championship and come cheer on the young athletes during matches marked by sport, commitment and team spirit.

