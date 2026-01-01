Championnat de Savoie U14 garçons La Chal Saint-Jean-d’Arves

Championnat de Savoie U14 garçons

La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves Savoie

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24

Venez assister au Championnat de Savoie U14 garçons et encourager les jeunes sportifs lors de rencontres intenses placées sous le signe du fair-play et de la compétition.

La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com

English : Savoie U14 Boys’ Championship

Come and watch the Savoie U14 Boys’ Championship and cheer on the young athletes during intense matches marked by fair play and competition.

