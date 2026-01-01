Championnat de Savoie U14 garçons La Chal Saint-Jean-d’Arves
Championnat de Savoie U14 garçons La Chal Saint-Jean-d’Arves samedi 24 janvier 2026.
Championnat de Savoie U14 garçons
La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Venez assister au Championnat de Savoie U14 garçons et encourager les jeunes sportifs lors de rencontres intenses placées sous le signe du fair-play et de la compétition.
.
La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Savoie U14 Boys’ Championship
Come and watch the Savoie U14 Boys’ Championship and cheer on the young athletes during intense matches marked by fair play and competition.
L’événement Championnat de Savoie U14 garçons Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves