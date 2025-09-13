CHAMPIONNAT DE SKI NAUTIQUE LIGUE GRAND EST Peigney
CHAMPIONNAT DE SKI NAUTIQUE LIGUE GRAND EST Peigney samedi 13 septembre 2025.
CHAMPIONNAT DE SKI NAUTIQUE LIGUE GRAND EST
Lac de la Liez Peigney Haute-Marne
Tarif : 130 – 130 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-13
Tout public
Figures
Slalom
Saut .
Lac de la Liez Peigney 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 86 59 89 67 patrick.bischofberger@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement CHAMPIONNAT DE SKI NAUTIQUE LIGUE GRAND EST Peigney a été mis à jour le 2025-09-05 par Antenne du Pays de Langres