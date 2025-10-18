Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques PréhistoSite Brassempouy
Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques PréhistoSite Brassempouy samedi 18 octobre 2025.
Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques
PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Samedi 18
• 13h30 Épreuve de tir à l’arc (en matières naturelles)
• 17h Manche de l’ISAC, tir de précision au propulseur.
• 20h30 Repas de l’association (18€ réduit 15€)
Dimanche 19
• 9h30 Épreuve de tir au propulseur
• 10h30 Visite guidée du site archéologique
• 14h à 17h Parcours amateur de tir au propulseur dans l’ArchéoParc
• 14h à 18h Initiation au tir à l’arc et un arc-trap par l’association ARTEMIS
• 14h30 Manche de l’ISAC, tir de précision au propulseur. .
PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 reservations@prehistoire-brassempouy.fr
English : Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques
Saturday
1:30 pm: Archery event
5pm: ISAC round, precision shooting
8:30pm: Association dinner
Sunday
9:30 am: Thruster shooting event
10:30 am: Guided tour of the archaeological site
2pm to 5pm: Amateur course
2 6 pm: Initiation
2.30pm: ISAC round, precision shooting
German : Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques
Samstag
13.30 Uhr: Prüfung im Bogenschießen
17.00 Uhr: ISAC-Runde, Präzisionsschießen
20.30 Uhr: Essen des Vereins
Sonntag
9.30 Uhr: Wettkampf im Propellerschießen
10:30 Uhr: Geführte Tour durch die archäologische Stätte
14.00 bis 17.00 Uhr: Amateurparcours
14 bis 18 Uhr: Einführung
14:30 Uhr: ISAC-Kanal, Präzisionsschießen
Italiano :
Sabato
13.30: Gara di tiro con l’arco
17.00: Prova ISAC, tiro di precisione
20.30: pasto dell’associazione
Domenica
9.30: Gara di tiro con l’arco
10.30: Visita guidata al sito archeologico
14.00-17.00: Corso amatoriale
14.00-18.00: iniziazione
14.30: Gara ISAC, tiro di precisione
Espanol : Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques
Sábado
13.30 h: Tiro con arco
17h00: Ronda ISAC, tiro de precisión
20.30 h: comida de la asociación
Domingo
9.30 h: Concurso de tiro con pluma
10.30 h: Visita guiada al yacimiento arqueológico
de 14:00 a 17:00 h: Curso para aficionados
de 14:00 a 18:00 h: Iniciación
14.30 h: recorrido ISAC, tiro de precisión
