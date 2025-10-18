Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques PréhistoSite Brassempouy

Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques PréhistoSite Brassempouy samedi 18 octobre 2025.

Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19

Samedi

13h30 Épreuve de tir à l’arc

17h Manche de l’ISAC, tir de précision

20h30 Repas de l’association

Dimanche

9h30 Épreuve de tir au propulseur

10h30 Visite guidée du site archéologique

14h à 17h Parcours amateur

14h à 18h Initiation

14h30 Manche de l’ISAC, tir de précision

Samedi 18

• 13h30 Épreuve de tir à l’arc (en matières naturelles)

• 17h Manche de l’ISAC, tir de précision au propulseur.

• 20h30 Repas de l’association (18€ réduit 15€)

Dimanche 19

• 9h30 Épreuve de tir au propulseur

• 10h30 Visite guidée du site archéologique

• 14h à 17h Parcours amateur de tir au propulseur dans l’ArchéoParc

• 14h à 18h Initiation au tir à l’arc et un arc-trap par l’association ARTEMIS

• 14h30 Manche de l’ISAC, tir de précision au propulseur. .

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 reservations@prehistoire-brassempouy.fr

English : Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques

Saturday

1:30 pm: Archery event

5pm: ISAC round, precision shooting

8:30pm: Association dinner

Sunday

9:30 am: Thruster shooting event

10:30 am: Guided tour of the archaeological site

2pm to 5pm: Amateur course

2 6 pm: Initiation

2.30pm: ISAC round, precision shooting

German : Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques

Samstag

13.30 Uhr: Prüfung im Bogenschießen

17.00 Uhr: ISAC-Runde, Präzisionsschießen

20.30 Uhr: Essen des Vereins

Sonntag

9.30 Uhr: Wettkampf im Propellerschießen

10:30 Uhr: Geführte Tour durch die archäologische Stätte

14.00 bis 17.00 Uhr: Amateurparcours

14 bis 18 Uhr: Einführung

14:30 Uhr: ISAC-Kanal, Präzisionsschießen

Italiano :

Sabato

13.30: Gara di tiro con l’arco

17.00: Prova ISAC, tiro di precisione

20.30: pasto dell’associazione

Domenica

9.30: Gara di tiro con l’arco

10.30: Visita guidata al sito archeologico

14.00-17.00: Corso amatoriale

14.00-18.00: iniziazione

14.30: Gara ISAC, tiro di precisione

Espanol : Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques

Sábado

13.30 h: Tiro con arco

17h00: Ronda ISAC, tiro de precisión

20.30 h: comida de la asociación

Domingo

9.30 h: Concurso de tiro con pluma

10.30 h: Visita guiada al yacimiento arqueológico

de 14:00 a 17:00 h: Curso para aficionados

de 14:00 a 18:00 h: Iniciación

14.30 h: recorrido ISAC, tiro de precisión

L’événement Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques Brassempouy a été mis à jour le 2025-10-06 par Landes Chalosse