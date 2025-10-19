Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques PréhistoSite Brassempouy

Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques PréhistoSite Brassempouy dimanche 19 octobre 2025.

Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy Landes

> 9h30 Épreuve de tir au propulseur sur le site archéologique des grottes du Pape.

L’épreuve est ouverte à tous. Possibilité de prêt de matériel.

> 10h30 Visite guidée du site archéologique des grottes du Pape en accès rapide

> 14h à 17h Parcours amateur de tir au propulseur

> 14h à 18h L’association, ARTEMIS, proposera au public une initiation au tir à l’arc et un arc-trap.

> 14h remise des diplômes de l’épreuve de tir au propulseur. .

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 reservations@prehistoire-brassempouy.fr

English : Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques

9:30am: Throwing test on the Grottes du Pape archaeological site.

10:30 am: Guided tour of the Grottes du Pape archaeological site (fast access)

2pm to 5pm: Amateur thruster shooting course

2pm to 6pm: Introduction to archery and archery trap

2pm: Graduation ceremony

German : Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques

9.30 Uhr: Schießwettbewerb mit einem Propellerboot an der archäologischen Stätte der Grottes du Pape.

10.30 Uhr: Geführte Tour durch die archäologische Stätte der Grottes du Pape mit Schnellzugang

14h bis 17h: Amateurparcours im Treibladungsschießen

14.00 bis 18.00 Uhr: Einführung in das Bogenschießen und eine Bogenschießanlage

14 Uhr: Verleihung der Diplome

Italiano :

9.30: Prova di lancio nel sito archeologico delle Grottes du Pape.

10.30: Visita guidata al sito archeologico delle Grottes du Pape con accesso rapido

14.00-17.00: Corso amatoriale di tiro con l’arco

14.00-18.00: Introduzione al tiro con l’arco e alla trappola per il tiro con l’arco

14.00: Cerimonia di consegna dei diplomi

Espanol : Championnat de tir aux armes de jet préhistoriques

9.30 h: Prueba de lanzamiento en el yacimiento arqueológico de las Grottes du Pape.

10.30 h: Visita guiada al yacimiento arqueológico de las Grottes du Pape con acceso rápido

de 14.00 a 17.00 h: Curso de tiro con propulsor para aficionados

de 14.00 a 18.00 h: Iniciación al tiro con arco y al tiro con arco trampa

14.00 h: Ceremonia de graduación

