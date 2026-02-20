Championnat d’échecs jeunes Espalion

Championnat d’échecs jeunes

21 avenue d’Estaing Espalion Aveyron

Début : Vendredi 2026-03-04

fin : 2026-03-08

2026-03-04

Les jeunes champions viennent s’affronter en terres espalionnaises

21 avenue d’Estaing Espalion 12500 Aveyron Occitanie

English :

Young champions come to Espalionn to compete

