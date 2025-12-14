Championnat Département VTT UFOLEP Eu

Championnat Département VTT UFOLEP

Le VC Eudois et Breslois organise le Dimanche 4 janvier 2025 à Eu (Parc du Château) le CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL UFOLEP VTT, toutes catégories, ouvert à toutes les fédérations et aux non licenciés sous présentation d’un certificat médical récent.

La remise des plaques de cadre se fera à partir de 9H00 près du Podium dans le Parc du Château de la Ville d’Eu

Les Horaires

10H30 -> 5/6 ans

10H45 -> 7/8 ans

11H15 -> 9/10 ans

11H45 -> 11/12 ans

12H30 -> Remise des Récompenses des Course Jeunes hors Championnat

13H15 -> 15/16 ans

13H16 -> 13/14 ans

14H30 Adultes Féminines

Suivi de la Remise des Récompenses à La Scellerie des courses 13/14 ans, 15/16 ans et Adultes, puis le Championnat Départemental

Tarifs 5€ à 8€ .

Parc du Château Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 07 67 88 98

