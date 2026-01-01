Championnat départemental Cross Country

Dampierre-en-Burly Loiret

Début : 2026-01-11 09:30:00

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Championnats Départementaux de Cross ouvert à tous.

En prologue Marche nordique loisirs (10km) | Retrait des dossards dès 9h30 | Début des courses à 10h30. Buvette et restauration sur place.

Disciplines proposées Joëlette (4250m) Bbenjamins, benjamines (2610m) Minimes filles (3410m) Minimes garçons (3810m) Poussins, poussines (1410m) Espoirs Femmes, Seniors Femmes, Masters Femmes (6920m) Espoirs Hommes, Seniors Hommes, Masters Hommes (8610m) Juniors Hommes (5810m) Cadets Hommes & Juniors Femmes (4610m) Cross Court Hommes et Femmes Cadettes (4300m).

En partenariat avec le Comité Départemental d’Athlétisme et les Sapeurs-Pompiers du Loiret. .

Dampierre-en-Burly 45570 Loiret Centre-Val de Loire cdathle45@hotmail.com

