Championnat départemental de Cyclo-Cross Ancenis-Saint-Géréon
Championnat départemental de Cyclo-Cross Ancenis-Saint-Géréon dimanche 9 novembre 2025.
Championnat départemental de Cyclo-Cross
Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Ce championnat est organisé par Pays d’Ancenis Cyclisme 44
10h access
11h30 U15
13h U17
14h15 U19
15h30 Seniors et U23 .
Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
This championship is organized by Pays d’Ancenis Cyclisme 44
German :
Diese Meisterschaft wird von Pays d’Ancenis Cyclisme 44 organisiert
Italiano :
Il campionato è organizzato da Pays d’Ancenis Cyclisme 44
Espanol :
Este campeonato está organizado por Pays d’Ancenis Cyclisme 44
L’événement Championnat départemental de Cyclo-Cross Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis