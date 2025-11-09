Championnat départemental de Cyclo-Cross

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Ce championnat est organisé par Pays d’Ancenis Cyclisme 44

10h access

11h30 U15

13h U17

14h15 U19

15h30 Seniors et U23 .

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

This championship is organized by Pays d’Ancenis Cyclisme 44

German :

Diese Meisterschaft wird von Pays d’Ancenis Cyclisme 44 organisiert

Italiano :

Il campionato è organizzato da Pays d’Ancenis Cyclisme 44

Espanol :

Este campeonato está organizado por Pays d’Ancenis Cyclisme 44

L’événement Championnat départemental de Cyclo-Cross Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis