Championnat départemental de manille Serqueux

Championnat départemental de manille

Route de Neufchâtel Serqueux Seine-Maritime

Début : 2026-02-07 13:15:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Rendez-vous à Serqueux pour les sélections pour le championnat départemental de manille 2026.

Sélections organisés à la Salle polyvalente Bernard Leblond, route de Neufchâtel à Serqueux (76440).

Le samedi 7 février 2026

Inscriptions à partir de 13h15

Première partie à 14h

Participation 9€ .

Route de Neufchâtel Serqueux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 7 81 78 07 08

