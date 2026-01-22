Championnat départemental de manille Serqueux
Rendez-vous à Serqueux pour les sélections pour le championnat départemental de manille 2026.
Sélections organisés à la Salle polyvalente Bernard Leblond, route de Neufchâtel à Serqueux (76440).
Le samedi 7 février 2026
Inscriptions à partir de 13h15
Première partie à 14h
Participation 9€ .
