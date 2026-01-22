Championnat départemental de manille Serqueux

Championnat départemental de manille Serqueux samedi 7 février 2026.

Rendez-vous à Serqueux pour les sélections pour le championnat départemental de manille 2026.

Sélections organisés à la Salle polyvalente Bernard Leblond, route de Neufchâtel à Serqueux (76440).

Le samedi 7 février 2026
Inscriptions à partir de 13h15
Première partie à 14h
Participation 9€   .

Route de Neufchâtel Serqueux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 7 81 78 07 08 

L’événement Championnat départemental de manille Serqueux a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux