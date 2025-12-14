Championnat départemental de pétanque jeunes doublettes Uzerche
Championnat départemental de pétanque jeunes doublettes Uzerche dimanche 26 avril 2026.
Championnat départemental de pétanque jeunes doublettes
Quai Julian Grimau Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Championnat réservé aux licenciés
Buffet-Buvette. .
Quai Julian Grimau Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 63 66 13 petanque.uzerchoise@gmail.com
English : Championnat départemental de pétanque jeunes doublettes
L’événement Championnat départemental de pétanque jeunes doublettes Uzerche a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze