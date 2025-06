Championnat départemental de Tir à l’Arc extérieur – Stade You La Tremblade 28 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Championnat départemental de Tir à l’Arc extérieur Stade You Avenue du Général de Gaulle La Tremblade Charente-Maritime

Les Archers Trembladais ont le plaisir de vous inviter à leur championnat départemental de Tir à l’Arc extérieur en distance nationale 50 mètres

Stade You Avenue du Général de Gaulle

La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 07 56 44 michelpaineau@orange.fr

English :

Les Archers Trembladais are pleased to invite you to their departmental outdoor archery championship in the 50-meter national distance

German :

Die Bogenschützen von Trembladais freuen sich, Sie zu ihrer Departementsmeisterschaft im Bogenschießen im Freien auf die nationale 50-Meter-Distanz einzuladen

Italiano :

Gli Arcieri Trembladais sono lieti di invitarvi al loro campionato dipartimentale di tiro con l’arco all’aperto sulla distanza nazionale di 50 metri

Espanol :

Les Archers Trembladais tienen el placer de invitarle a su campeonato departamental de tiro con arco al aire libre en distancia nacional de 50 metros

L’événement Championnat départemental de Tir à l’Arc extérieur La Tremblade a été mis à jour le 2024-11-26 par Mairie de La Tremblade