Championnat départemental de Tir à l’Arc par équipes La Turballe

Championnat départemental de Tir à l’Arc par équipes

Complexe sportif Gaby Vallot La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2026-01-31 08:00:00

fin : 2026-02-01 19:00:00

2026-01-31 2026-02-01

Les meilleures équipes du 44 seront présentes pour gagner le titre de champion départemental.

Restauration sur place.

Complexe sportif Gaby Vallot La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 26 85 60 05 benjamin.jube44420@gmail.com

