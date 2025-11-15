Championnat départemental d’escalade de bloc Maison des Sports Cusset

Maison des Sports 42 avenue de l’Europe Cusset Allier

Début : 2025-11-15 08:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

Le club Cusset-Vichy Escalade accueille le Championnat départemental d’escalade de bloc, le samedi 15 novembre 2025 de 8h à 17h à la maison des Sports de Cusset. Plus de 150 compétiteurs toutes catégories du département sont attendus pour cette journée.

Maison des Sports 42 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 89 02 69 contact@cusset-vichy-escalade.org

English :

The Cusset-Vichy Escalade club is hosting the Championnat départemental d’escalade de bloc on Saturday November 15, 2025 from 8am to 5pm at the Maison des Sports in Cusset. Over 150 competitors in all categories are expected to attend.

German :

Der Verein Cusset-Vichy Escalade richtet am Samstag, den 15. November 2025, von 8 bis 17 Uhr im Sportzentrum von Cusset die Departementsmeisterschaft im Blockklettern aus. An diesem Tag werden mehr als 150 Wettkämpfer aller Kategorien aus dem Departement erwartet.

Italiano :

Il club Cusset-Vichy Escalade ospiterà il campionato dipartimentale di bouldering sabato 15 novembre 2025 dalle 8 alle 17 presso la Maison des Sports di Cusset. È prevista la partecipazione di oltre 150 concorrenti di tutte le categorie provenienti da tutto il dipartimento.

Espanol :

El club Escalada de Cusset-Vichy organiza el campeonato departamental de búlder el sábado 15 de noviembre de 2025, de 8.00 a 17.00 horas, en la Maison des Sports de Cusset. Se espera la participación de más de 150 competidores de todas las categorías procedentes de todo el departamento.

