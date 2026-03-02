Championnat Départemental et Regional d’Endurance Equestre Bouzy-la-Forêt

Championnat Départemental et Regional d’Endurance Equestre

51 Route de la Boue Bouzy-la-Forêt Loiret

Début : Dimanche 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

2026-04-05

Championnat Départemental et du Centre Val de Loire Régional à Cheval en forêt d’Orléans

Ce championnat est une course de fond à cheval dont l’objectif est de parcourir de 10 kms à 80 kms validant la capacité au couple cheval/cavalier à arriver dans de bonnes conditions de forme, vérifiée par un contrôle vétérinaire.

Cette course ouvre la saison des compétitions qui permettent de se qualifier pour les Championnats de France de Lamotte Beuvron. .

51 Route de la Boue Bouzy-la-Forêt 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 00 09 26 fermeequestredelaboue@gmail.com

Championnat Départemental et du Centre Val de Loire Régional à Cheval in the Orléans forest

