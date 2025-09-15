Championnat Départemental VTT UFOLEP Saint-Denis-des-Murs

Championnat Départemental VTT UFOLEP

Lieu-dit Lauzelle Saint-Denis-des-Murs Haute-Vienne

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Venez nombreux encourager nos compétitrices et compétiteurs (de 11 à 77ans) sur ce circuit inédit proposé au lieu dit Lauzelle sur la commune de Saint-Denis-des-Murs pour le Championnat Départemental VTT Ufolep organisé par le Beauvallet Cyclo-club.

Restauration sur place. .

Lieu-dit Lauzelle Saint-Denis-des-Murs 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 21 27 57 ccbeauvallet@sfr.fr

