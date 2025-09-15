Championnat Départemental VTT UFOLEP Saint-Denis-des-Murs
Championnat Départemental VTT UFOLEP Saint-Denis-des-Murs dimanche 22 mars 2026.
Championnat Départemental VTT UFOLEP
Lieu-dit Lauzelle Saint-Denis-des-Murs Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Venez nombreux encourager nos compétitrices et compétiteurs (de 11 à 77ans) sur ce circuit inédit proposé au lieu dit Lauzelle sur la commune de Saint-Denis-des-Murs pour le Championnat Départemental VTT Ufolep organisé par le Beauvallet Cyclo-club.
Restauration sur place. .
Lieu-dit Lauzelle Saint-Denis-des-Murs 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 21 27 57 ccbeauvallet@sfr.fr
English : Championnat Départemental VTT UFOLEP
German : Championnat Départemental VTT UFOLEP
Italiano :
Espanol : Championnat Départemental VTT UFOLEP
L’événement Championnat Départemental VTT UFOLEP Saint-Denis-des-Murs a été mis à jour le 2025-09-12 par SPL Terres de Limousin