Championnat des régions de Poker Etape Normandie Place Jules Ferry Le Havre

Championnat des régions de Poker Etape Normandie

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-15

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-15

Texapoker, PMU POKER et le Pasino du Havre vous invitent à vivre le tournoi Freeroll incontournable de la saison le Championnat des Régions de Poker !

À gagner des tickets pour le Championnat de France de Poker et une dotation exceptionnelle dès la première étape en Normandie.

Au programme

– Tournoi principal Freeroll CdR Normandie en Self-Dealing 5 000 € de dotation

– Tournois parallèles Superstack (classique ou KOP) et Rush 100€

Que vous soyez pro ou amateur, c’est le moment de tenter votre chance et de montrer vos talents de poker !

Inscrivez-vous dès maintenant et ne ratez pas cette étape Normandie du Championnat des Régions.

Les jeux d’argent comportent des risques. Jouez de manière responsable. .

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00

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English : Championnat des régions de Poker Etape Normandie

L’événement Championnat des régions de Poker Etape Normandie Le Havre a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie