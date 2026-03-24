Championnat des régions de Poker Etape Normandie Place Jules Ferry Le Havre
Championnat des régions de Poker Etape Normandie Place Jules Ferry Le Havre mercredi 15 avril 2026.
Championnat des régions de Poker Etape Normandie
Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-15
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-15
Texapoker, PMU POKER et le Pasino du Havre vous invitent à vivre le tournoi Freeroll incontournable de la saison le Championnat des Régions de Poker !
À gagner des tickets pour le Championnat de France de Poker et une dotation exceptionnelle dès la première étape en Normandie.
Au programme
– Tournoi principal Freeroll CdR Normandie en Self-Dealing 5 000 € de dotation
– Tournois parallèles Superstack (classique ou KOP) et Rush 100€
Que vous soyez pro ou amateur, c’est le moment de tenter votre chance et de montrer vos talents de poker !
Inscrivez-vous dès maintenant et ne ratez pas cette étape Normandie du Championnat des Régions.
Les jeux d’argent comportent des risques. Jouez de manière responsable. .
Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Championnat des régions de Poker Etape Normandie
L’événement Championnat des régions de Poker Etape Normandie Le Havre a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie