Championnat des Vosges de Gymnastique Gymnase Emilie LE PENNEC Vittel

Championnat des Vosges de Gymnastique

Gymnase Emilie LE PENNEC 251 avenue du Haut de Fol Vittel Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-18 20:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Championnat des vosges des catégories performance

GAM GAF, Fédéral A individuel GAM et TEAM gym

Tarif entrée 3 €

Organisé par la Saint Rémy Vittel Gym

Infos

courriel vittelgym@outlook.frTout public

.

Gymnase Emilie LE PENNEC 251 avenue du Haut de Fol Vittel 88800 Vosges Grand Est vittelgym@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vosges Championships for performance categories

GAM GAF, Fédéral A individual GAM and TEAM gym

Entry fee: 3 ?

Organized by Saint Rémy Vittel Gym

Infos

e-mail vittelgym@outlook.fr

L’événement Championnat des Vosges de Gymnastique Vittel a été mis à jour le 2026-01-07 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE