Championnat des Vosges de Gymnastique Gymnase Emilie LE PENNEC Vittel
Championnat des Vosges de Gymnastique Gymnase Emilie LE PENNEC Vittel samedi 17 janvier 2026.
Championnat des Vosges de Gymnastique
Gymnase Emilie LE PENNEC 251 avenue du Haut de Fol Vittel Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-01-18 20:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Championnat des vosges des catégories performance
GAM GAF, Fédéral A individuel GAM et TEAM gym
Tarif entrée 3 €
Organisé par la Saint Rémy Vittel Gym
Infos
courriel vittelgym@outlook.frTout public
.
Gymnase Emilie LE PENNEC 251 avenue du Haut de Fol Vittel 88800 Vosges Grand Est vittelgym@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vosges Championships for performance categories
GAM GAF, Fédéral A individual GAM and TEAM gym
Entry fee: 3 ?
Organized by Saint Rémy Vittel Gym
Infos
e-mail vittelgym@outlook.fr
L’événement Championnat des Vosges de Gymnastique Vittel a été mis à jour le 2026-01-07 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE