Bettoncourt

Championnat des Vosges de lancer de fût de bière

Rue Du Madon Bettoncourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 11:00:00

fin : 2026-09-05 22:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Championnat des Vosges de lancer de fût de bière (3ème édition).

Serez-vous le plus athlète pour battre le record 2024 de 10.84m de longueur. Non pas de saut… mais de lancer un fût de bière.

Catégorie masculine et féminine.

Possibilité de goûter à la bière locale Bettoncourtienne (avec modération).

Participation au championnat 10€ voir le lien.

Buvette et petite restauration sur place.

Que vous soyez compétiteurs ou spectateurs, cet évènement vous promet une journée mémorable.Tout public

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Rue Du Madon Bettoncourt 88500 Vosges Grand Est +33 7 86 27 48 50 vinssur20@laposte.net

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English :

Vosges Beer Barrel Throwing Championship (3rd edition).

Will you be the most athletic to beat the 2024 record of 10.84m in length? Not in jumping, but in beer keg throwing.

Men’s and women’s categories.

Taste local Bettoncourtienne beer (in moderation).

Participation in the 10? championship, see link.

Refreshment bar and snacks on site.

Whether you’re a competitor or a spectator, this event promises to be a memorable day.

L’événement Championnat des Vosges de lancer de fût de bière Bettoncourt a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MIRECOURT