CHAMPIONNAT D’OCCITANIE CANICROSS CANIVTT CANITROTT Castries

C’est au domaine Saint Jean de l’Arbousier à Castries qu’ont rendez-vous, tout au long du week-end, les binômes humain chien.

Le Canisport et Running d’Occitanie organise, sous l’égide de la Fédération Française des Sports et Loisirs Canins, avec le concours de la Ville de Castries, de Montpellier Méditerranée Métropole, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le Championnat d’Occitanie Canicross, CaniVTT et CaniTROTT.

Le samedi sera consacré aux relais Canicross et multi disciplines, ainsi qu’à des activités ludiques pour tous, au profit du Téléthon 2025.

Le dimanche sera qualificatif pour le Championnat de France 2026 CaniVTT, CaniTROTT et

Canicross enfants et adultes. .

