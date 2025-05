Championnat d’Occitanie de BMX – LOURDES Lourdes, 17 mai 2025 10:00, Lourdes.

Hautes-Pyrénées

Championnat d’Occitanie de BMX LOURDES 6 rue St Exupéry Lourdes Hautes-Pyrénées

Le Club de Lourdes VTT organise la Coupe d’Occitanie de BMX les samedi 17 et dimanche 18 mai 2025 sur la piste de la Serre de Sarsan à Lourdes !

Une belle animation sportive, spectaculaire et un spectacle gratuit à découvrir toute la journée.

Restauration sur place et buvette.

Soirée BMX Party chez Bike&Py le samedi soir à partir de 19h30 DJ, foodtruck, tirage de la tombola et goodies.

Informations aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 6 rue St Exupéry

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie lourdesvtt@yahoo.fr

English :

The Club de Lourdes VTT is organizing the Occitanie BMX Cup on Saturday, May 17 and Sunday, May 18, 2025 on the Serre de Sarsan track in Lourdes!

A spectacular sporting event and a free show to enjoy all day long.

On-site catering and refreshments.

BMX Party at Bike&Py on Saturday evening from 7.30pm: DJ, foodtruck, raffle and goodies.

For further information, please contact us.

German :

Der Club de Lourdes VTT organisiert am Samstag, den 17. und Sonntag, den 18. Mai 2025 den Cup d’Occitanie de BMX auf der Strecke Serre de Sarsan in Lourdes!

Eine schöne sportliche, spektakuläre Unterhaltung und ein kostenloses Spektakel, das Sie den ganzen Tag lang entdecken können.

Verpflegung vor Ort und Getränkeausschank.

BMX-Party bei Bike&Py am Samstagabend ab 19:30 Uhr: DJ, Foodtruck, Tombola-Ziehung und Goodies.

Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Il Club de Lourdes VTT organizza la Coppa Occitanie BMX sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 sulla pista di Serre de Sarsan a Lourdes!

Un evento sportivo spettacolare e uno spettacolo gratuito da vivere tutto il giorno.

Ristorazione in loco e bar.

Sabato sera, dalle 19.30, BMX Party presso Bike&Py: DJ, foodtruck, lotteria e gadget.

Per ulteriori informazioni, contattateci.

Espanol :

El Club de Lourdes VTT organiza la Copa Occitanie de BMX el sábado 17 y el domingo 18 de mayo de 2025 en la pista Serre de Sarsan de Lourdes

Un evento deportivo espectacular y un espectáculo gratuito para disfrutar durante todo el día.

Catering in situ y bar de refrescos.

Fiesta BMX en Bike&Py el sábado por la tarde a partir de las 19:30: DJ, foodtruck, sorteo y regalos.

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros.

