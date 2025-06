Championnat d’Occitanie de Mini-golf Mini-golf Laméac 6 juillet 2025 07:00

Le tournoi de minigolf de Laméac aura lieu dimanche 6 juillet 2025 entre 10h et 17h.

Venez passer un moment agréable, découvrir ou redécouvrir le mini-golf et surtout participer à cette amusante épreuve !

A partir de 10 h, la matinée débutera par un café avant d’attaquer le tournoi.

Animations, jeux gonflables gratuits, et restauration tout au long de la journée.

A 19h, la remise des prix sera suivie d’un verre de l’amitié, offert par le Mini-golf.

Challenge ouvert à toutes et tous, aux horaires de votre choix. .

Mini-golf LAMEAC

Laméac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 38 02 97 28 minigolf.lameac@gmail.com

English :

The Laméac miniature golf tournament will take place on Sunday, July 6, 2025 between 10am and 5pm.

Come and have a great time, discover or rediscover mini-golf and, above all, take part in this fun event!

Starting at 10 a.m., the morning will begin with a coffee before the tournament.

Entertainment, free inflatable games and catering throughout the day.

At 7pm, the prize-giving ceremony will be followed by a friendly drink, hosted by Mini-golf.

German :

Das Minigolfturnier in Laméac findet am Sonntag, den 6. Juli 2025, zwischen 10:00 und 17:00 Uhr statt.

Verbringen Sie eine schöne Zeit, entdecken Sie Minigolf oder entdecken Sie es wieder und nehmen Sie vor allem an diesem lustigen Wettkampf teil!

Ab 10 Uhr beginnt der Vormittag mit einem Kaffee, bevor das Turnier beginnt.

Den ganzen Tag über gibt es Animationen, kostenlose aufblasbare Spiele und Verpflegung.

Um 19 Uhr findet die Preisverleihung statt, gefolgt von einem Glas Freundschaft, das von Minigolf angeboten wird.

Italiano :

Il torneo di minigolf di Laméac si svolgerà domenica 6 luglio 2025 tra le 10.00 e le 17.00.

Venite a divertirvi, a scoprire o riscoprire il minigolf e soprattutto a partecipare a questo evento divertente!

A partire dalle 10, la mattinata inizierà con un caffè prima dell’inizio del torneo.

Intrattenimento, giochi gonfiabili gratuiti e ristorazione per tutta la giornata.

Alle 19, la premiazione sarà seguita da un aperitivo conviviale, ospitato dal Mini-golf.

Espanol :

El torneo de minigolf de Laméac tendrá lugar el domingo 6 de julio de 2025 entre las 10.00 y las 17.00 horas.

Venga a pasarlo en grande, descubra o redescubra el minigolf y, sobre todo, ¡participe en este divertido evento!

A partir de las 10h, la mañana comenzará con un café antes de que empiece el torneo.

Animación, juegos hinchables gratuitos y catering durante todo el día.

A las 19h, la entrega de premios irá seguida de una copa amistosa, ofrecida por Mini-golf.

