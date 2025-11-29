Championnat d’oiseaux d’élevage à La Filature de Ronchamp La Filature Ronchamp

Championnat d’oiseaux d’élevage à La Filature de Ronchamp

Championnat d’oiseaux d’élevage à La Filature de Ronchamp. Concours de chant et de beauté.

Samedi 29 de 9h à 18h et dimanche 30 novembre, de 9h à 16h30.

Tarif 5€/ pers. Gratuit pour les de 12 ans. .

