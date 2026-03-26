Championnat du Calvados Trouville Tennis Club Trouville-sur-Mer
Championnat du Calvados Trouville Tennis Club Trouville-sur-Mer dimanche 12 avril 2026.
Championnat du Calvados Trouville Tennis Club
Promenade des Planches Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-04-12 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14
Le Trouville Tennis Club vous donne rendez-vous tout au long du printemps pour suivre le Championnat du Calvados, dans un cadre unique les courts installés sur la plage.
De 10h à 16h, venez encourager les équipes trouvillaises et profiter de rencontres sportives conviviales face à la mer.
Le Trouville Tennis Club vous donne rendez-vous tout au long du printemps pour suivre le Championnat du Calvados, dans un cadre unique les courts installés sur la plage.
De 10h à 16h, venez encourager les équipes trouvillaises et profiter de rencontres sportives conviviales face à la mer.
Programme des rencontres
– Dimanche 12 avril
Trouville reçoit Blainville-sur-Orne (Dames)
Trouville 3 reçoit Fleury-sur-Orne (Messieurs)
– Dimanche 26 avril
Trouville 1 reçoit Cormelles-le-Royal (Messieurs)
Trouville 2 reçoit Blainville-sur-Orne (Messieurs)
– Dimanche 3 mai
Trouville reçoit Potigny (Dames)
Trouville 3 reçoit Villers-sur-Mer (Messieurs)
– Dimanche 10 mai
Trouville 1 reçoit Saint-Aubin (Messieurs)
Trouville 2 reçoit Moult (Messieurs)
– Dimanche 31 mai
Trouville reçoit Deauville (Dames)
Trouville 1 reçoit Falaise (Messieurs)
– Dimanche 7 juin
Trouville reçoit Port-en-Bessin (Dames)
Trouville 3 reçoit Blainville-sur-Orne (Messieurs)
– Dimanche 14 juin
Trouville 1 reçoit Caen (Messieurs)
Trouville 2 reçoit Ranville (Messieurs)
Un rendez-vous sportif rythmé par les échanges, l’air marin et l’ambiance chaleureuse du tennis en bord de mer. .
Promenade des Planches Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 10 02 79 64
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English : Championnat du Calvados Trouville Tennis Club
The Trouville Tennis Club invites you to follow the Calvados Championships throughout the spring, in a unique setting: the courts set up on the beach.
From 10am to 4pm, come and cheer on the teams from Trouville and enjoy some friendly sporting encounters by the sea.
L’événement Championnat du Calvados Trouville Tennis Club Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Trouville
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