Championnat du Cher de Cross Crountry

Route de Bourges Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11 10:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Saint-Amand-Montrond est très fière d’accueillir au lac Virlay et sur sa base nautique, les championnats départementaux de cross-country 2026, un évènement marquant dans l’agenda de l’athlétisme du Cher !

Le Comité du Cher d’Athlétisme a confié au Saint- Amand -Montrond Boischaut Athlétic Club l’organisation de ces championnats départementaux de cross 2026. C’est sur le site de la base nautique de Virlay que vous serez accueilli comme en 2020 et en 2013. Ouvert à tous les Sapeurs Pompiers, les Jeunes Sapeur-Pompiers, et PATS Actifs. Visite médicale à jour via Sous Direction Santé. Fournir certificat médical avec mention apte sport compétition statutaire oui . Date limite d’inscription 2 janvier .

Route de Bourges Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire eap@sdis18.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint-Amand-Montrond is very proud to be hosting the 2026 departmental cross-country championships at Lac Virlay and its nautical base, a landmark event in the Cher athletics calendar!

L’événement Championnat du Cher de Cross Crountry Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-12-30 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE