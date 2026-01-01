Championnat du Finistère de Canoë-Kayak Slalom Pont-Aven
dimanche 25 janvier 2026.
Championnat du Finistère de Canoë-Kayak Slalom
Bois d'amour Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-01-25 10:00:00
fin : 2026-01-25 16:00:00
Début : 2026-01-25 10:00:00
fin : 2026-01-25 16:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Venez assister au championnat du Finistère de Canoë-Kayak Slalom, catégorie poussins à vétérans.
Départ du Bois d’Amour vers le centre ville et le port.
Buvette et restauration sur place. .
Bois d’amour Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne
English : Championnat du Finistère de Canoë-Kayak Slalom
