Championnat du Finistère de Canoë-Kayak Slalom Pont-Aven dimanche 25 janvier 2026.

Début : 2026-01-25 10:00:00
fin : 2026-01-25 16:00:00

2026-01-25

Venez assister au championnat du Finistère de Canoë-Kayak Slalom, catégorie poussins à vétérans.

Départ du Bois d’Amour vers le centre ville et le port.
Buvette et restauration sur place.   .

Bois d’amour Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne  

