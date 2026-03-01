Championnat du Finistère d’orthographe Rue du Stade Bourg-Blanc
Championnat du Finistère d’orthographe Rue du Stade Bourg-Blanc samedi 7 mars 2026.
Début : 2026-03-07 14:00:00
2026-03-07
Les Fêlés de l’orthographe organisent le 19e Championnat du Finistère d’orthographe. Catégories amateurs, lycéens, étudiants, élus (texte relativement facile), confirmés et champions. Un prix spécial pour le meilleur Blanc-Bourgeois. Aucune obligation de rendre sa copie. À l’issue de la dictée, concert avec le groupe de chants de marins À virer . Droit d’entrée 5 € (gratuit pour les lycéens et étudiants). Récompenses pour tous les participants et loterie terminale. Inscriptions par mail .
