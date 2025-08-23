Championnat du monde de boules carrées Montée de la Bourgade Cagnes-sur-Mer

Montée de la Bourgade Haut-de-Cagnes Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Début : Samedi 2025-08-23

fin : 2025-08-24

2025-08-23

Le Championnat du monde de boules carrées est un événement incontournable, depuis 1980, à Cagnes-sur-Mer durant l’été, et se déroule dans une ambiance conviviale pour petits et grands.

English : World square boules championship

Since 1980, the World Square Boules Championship has been a not-to-be-missed event in Cagnes-sur-Mer during the summer, and takes place in a friendly atmosphere for young and old alike.

Die Weltmeisterschaft der quadratischen Kugeln ist seit 1980 ein unumgängliches Ereignis in Cagnes-sur-Mer während des Sommers und findet in einer freundlichen Atmosphäre für Jung und Alt statt.

Italiano : Campionato mondiale di bocce quadrate

Dal 1980, il Campionato mondiale di bocce quadrate è un evento da non perdere a Cagnes-sur-Mer durante l’estate, che si svolge in un’atmosfera amichevole per grandi e piccini.

Desde 1980, el Campeonato del Mundo de Bochas Cuadradas es una cita ineludible del verano en Cagnes-sur-Mer, en un ambiente agradable para grandes y pequeños.

