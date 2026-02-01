Championnat du monde de Bouloù Pok.

Plas ar Saout Guerlesquin Finistère

Début : 2026-02-17 11:00:00

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Une tradition qui se perpétue à Guerlesquin le jour du Mardi-Gras le Championnat du monde de Bouloù Pok.

Véritable institution, ce jeu de demi-boules lestées de plomb est devenu pour certains Guerlesquinais désireux de perpétuer la tradition un rendez-vous incontournable.

Deux équipes exclusivement masculines s’affrontent les Nordistes ayant leur façade de maison orientée au sud et les Sudistes dont l’entrée de maison se trouve au nord.

Dès 11 heures, centre-ville de Guerlesquin

Gratuit .

Plas ar Saout Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne

L’événement Championnat du monde de Bouloù Pok. Guerlesquin a été mis à jour le 2026-02-03 par OT BAIE DE MORLAIX