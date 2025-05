Championnat du monde de Joëlette 2025 – Châtelaillon-Plage, 31 mai 2025 07:00, Châtelaillon-Plage.

Charente-Maritime

Championnat du monde de Joëlette 2025 Stade Municipal Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

L’association SYNAPSE 17 organise cette année la 17ème édition du Championnat du Monde de Joëlette.

.

Stade Municipal

Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 92 27 79 inscriptionssynapse17@gmail.com

English : Joëlette World Championship 2025

The SYNAPSE 17 association is organizing this year’s 17th World Joëlette Championship.

German : Joëlette-Weltmeisterschaft 2025

Der Verein SYNAPSE 17 organisiert in diesem Jahr die 17. Joëlette-Weltmeisterschaft.

Italiano :

L’associazione SYNAPSE 17 organizza quest’anno il 17° Campionato mondiale di Joëlette.

Espanol : Campeonato del Mundo de la Joëlette 2025

La asociación SYNAPSE 17 organiza este año el 17º Campeonato del Mundo de Joëlette.

L’événement Championnat du monde de Joëlette 2025 Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage