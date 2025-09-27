Championnat du monde de la frite Arras

Championnat du monde de la frite Arras samedi 27 septembre 2025.

Championnat du monde de la frite

Grand’Place Arras Pas-de-Calais

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Le samedi 27 septembre 2025

Le Championnat du Monde de la Frite à Arras

C’est officiel le Championnat du Monde de la Frite est de retour le samedi 27 septembre 2025 sur la Grand’Place d’Arras !

Cette nouvelle édition vous donnera encore plus la frite !

Les candidatures sont ouvertes ! Retrouvez toutes les informations sur cette page arraspaysdartois.com/championnat-du-monde-de-la-frite/

Le samedi 27 septembre 2025

Le Championnat du Monde de la Frite à Arras

C’est officiel le Championnat du Monde de la Frite est de retour le samedi 27 septembre 2025 sur la Grand’Place d’Arras !

Cette nouvelle édition vous donnera encore plus la frite !

Les candidatures sont ouvertes ! Retrouvez toutes les informations sur cette page arraspaysdartois.com/championnat-du-monde-de-la-frite/ .

Grand’Place Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Saturday, September 27, 2025

The World French Fry Championship in Arras

It’s official: the Championnat du Monde de la Frite returns to the Grand’Place d’Arras on Saturday, September 27, 2025!

This new edition will give you even more fries!

Entries are now open! Find all the information on this page: arraspaysdartois.com/championnat-du-monde-de-la-frite/

German :

Am Samstag, den 27. September 2025

Die Fritten-Weltmeisterschaft in Arras

Es ist offiziell: Die Pommes frites-Weltmeisterschaft findet am Samstag, den 27. September 2025, wieder auf dem Grand’Place in Arras statt!

Diese neue Ausgabe wird Ihnen noch mehr Frites bescheren!

Die Bewerbungen sind eröffnet! Alle Informationen finden Sie auf dieser Seite: arraspaysdartois.com/championnat-du-monde-de-la-frite/

Italiano :

Sabato 27 settembre 2025

Campionato mondiale di patatine fritte ad Arras

È ufficiale: il Campionato mondiale di frittura torna sabato 27 settembre 2025 sulla Grand’Place di Arras!

Questa nuova edizione vi regalerà ancora più patatine!

Le iscrizioni sono aperte! Trovate tutte le informazioni su questa pagina: arraspaysdartois.com/championnat-du-monde-de-la-frite/

Espanol :

Sábado 27 de septiembre de 2025

Campeonato del Mundo de Patatas Fritas en Arras

Ya es oficial: ¡el Campeonato del Mundo de Patatas Fritas vuelve el sábado 27 de septiembre de 2025 en la Grand’Place de Arras!

¡En esta nueva edición habrá aún más patatas fritas!

Las inscripciones ya están abiertas Encuentre toda la información en esta página: arraspaysdartois.com/championnat-du-monde-de-la-frite/

L’événement Championnat du monde de la frite Arras a été mis à jour le 2025-07-29 par Hauts-de-France Tourisme