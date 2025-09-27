Championnat du Monde de la Frite Arras

Championnat du Monde de la Frite Arras samedi 27 septembre 2025.

Pas-de-Calais

Championnat du Monde de la Frite Grand’Place Arras Pas-de-Calais

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Le samedi 27 septembre 2025

Le Championnat du Monde de la Frite à Arras

C’est officiel le Championnat du Monde de la Frite est de retour le samedi 27 septembre 2025 sur la Grand’Place d’Arras !

Cette nouvelle édition vous donnera encore plus la frite !

Les candidatures sont ouvertes ! Retrouvez toutes les informations sur cette page : arraspaysdartois.com/championnat-du-monde-de-la-frite/

Grand’Place

Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 51 26 95 contact@arraspaysdartois.com

