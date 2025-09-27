Championnat du Monde de la Frite Arras
Pas-de-Calais
Championnat du Monde de la Frite Grand'Place Arras Pas-de-Calais
2025-09-27
2025-09-27
2025-09-27
Le samedi 27 septembre 2025
Le Championnat du Monde de la Frite à Arras
C'est officiel le Championnat du Monde de la Frite est de retour le samedi 27 septembre 2025 sur la Grand'Place d'Arras !
Cette nouvelle édition vous donnera encore plus la frite !
Les candidatures sont ouvertes ! Retrouvez toutes les informations sur cette page : arraspaysdartois.com/championnat-du-monde-de-la-frite/
Grand'Place
Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 51 26 95 contact@arraspaysdartois.com
