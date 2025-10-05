Championnat du Monde de la Mique à Salviac Salviac

Championnat du Monde de la Mique à Salviac Salviac dimanche 5 octobre 2025.

Championnat du Monde de la Mique à Salviac

Place Marie Sudres Salviac Lot

Après 6 longues années d’absence… le plus savoureux des championnats est enfin de retour !

Le Championnat du Monde de la Mique revient à Salviac pour une édition exceptionnelle pleine de goût, et de bonne humeur autour d’un repas convivial !

Symbole de la cuisine paysanne du Quercy, du Périgord et de la Corrèze, la mique levée sera célébrée à travers un concours culinaire rassemblant des cuisiniers amateurs passionnés.

Qui remportera le titre suprême de Champion du Monde 2025 ?

English :

After a 6-year absence? the tastiest of championships is finally back!

The Championnat du Monde de la Mique returns to Salviac for an exceptional edition full of taste, good humor and a convivial meal!

A symbol of Quercy, Périgord and Corrèze country cooking, the mique levée will be celebrated through a culinary competition bringing together passionate amateur cooks.

Who will win the supreme title of World Champion 2025?

German :

Nach sechs langen Jahren Abwesenheit ist die leckerste aller Meisterschaften endlich wieder da!

Die Weltmeisterschaft der Mique kehrt nach Salviac zurück, um eine außergewöhnliche Veranstaltung voller Geschmack und guter Laune bei einem gemütlichen Essen zu veranstalten!

Die Mique levée, das Symbol der bäuerlichen Küche des Quercy, des Périgord und der Corrèze, wird mit einem Kochwettbewerb gefeiert, an dem begeisterte Hobbyköche teilnehmen.

Wer wird den höchsten Titel des Weltmeisters 2025 erringen?

Italiano :

Dopo 6 anni di assenza, il più gustoso dei campionati è finalmente tornato!

Il Championnat du Monde de la Mique torna a Salviac per un’edizione eccezionale all’insegna del gusto, del buon umore e della convivialità!

Simbolo della cucina contadina delle regioni del Quercy, del Périgord e della Corrèze, la mique levée sarà celebrata attraverso una gara culinaria che riunirà appassionati cuochi dilettanti.

Chi si aggiudicherà il titolo supremo di Campione del Mondo 2025?

Espanol :

Tras 6 años de ausencia… ¡por fin vuelve el más sabroso de los campeonatos!

El Championnat du Monde de la Mique vuelve a Salviac para una edición excepcional llena de sabor, buen humor y una comida de convivencia

Símbolo de la cocina campesina de las regiones de Quercy, Périgord y Corrèze, la levée de mique se celebrará a través de un concurso culinario que reunirá a apasionados cocineros aficionados.

¿Quién se alzará con el título supremo de Campeón del Mundo 2025?

