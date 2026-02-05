Championnat du monde de Pilou 2026

Stade Piovano Coaraze Alpes-Maritimes

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

2026-07-04

Tournoi en équipes du jeu de jongle niçois le pilou : pièce de monnaie trouée munie d’un volant fabriqué main.

Stade Piovano Coaraze 06390 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 33 56 29

Team tournament of the Nice juggling game pilou : a coin with a hole and a hand-made shuttlecock.

L’événement Championnat du monde de Pilou 2026 Coaraze a été mis à jour le 2026-02-05 par Communauté de communes Pays des Paillons