Championnat du monde de Pilou 2026 Coaraze

Stade Piovano Coaraze Alpes-Maritimes
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
2026-07-04
Tournoi en équipes du jeu de jongle niçois le pilou : pièce de monnaie trouée munie d’un volant fabriqué main.
Stade Piovano Coaraze 06390 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 33 56 29
English :
Team tournament of the Nice juggling game pilou : a coin with a hole and a hand-made shuttlecock.
