Championnat du Monde de Poulet de Bresse à la Crème Concours amateurs Domaine des Saveurs Les Planons Saint-Cyr-sur-Menthon

Championnat du Monde de Poulet de Bresse à la Crème Concours amateurs

Domaine des Saveurs Les Planons 987 chemin des Seiglières Saint-Cyr-sur-Menthon Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Concours amateurs- 2ème édition

Vous excellez en cuisine ? Testez votre talent ! Concours dédié à la mise en lumière et à la révélation de jeunes talents.

Domaine des Saveurs Les Planons 987 chemin des Seiglières Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 36 31 22 domainesaveurs@ain.fr

English : Championnat du Monde de Poulet de Bresse à la Crème Concours amateurs

Dive into the heart of culinary excellence and experience the 3rd edition live!

This year, the championship is also open to amateurs!

