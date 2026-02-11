Championnat du monde de Poulet de Bresse à la crème Concours professionnel 4ème édition Domaine des Saveurs Les Planons Saint-Cyr-sur-Menthon
Domaine des Saveurs Les Planons 987 chemin des Seiglières Saint-Cyr-sur-Menthon Ain
Début : 2026-03-30 11:00:00
fin : 2026-03-30 19:00:00
2026-03-30
Découvrez l’âme du terroir bressan à travers ce concours culinaire unique !
Domaine des Saveurs Les Planons 987 chemin des Seiglières Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 36 31 22 domainesaveurs@ain.fr
Discover the soul of the Bresse region through this unique culinary competition!
