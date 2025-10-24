CHAMPIONNAT DU MONDE DE SUPERENDURO 2026 – SUPERENDURO 2026 – GAYANT EXPO Douai

CHAMPIONNAT DU MONDE DE SUPERENDURO 2026 – SUPERENDURO 2026 Début : 2026-03-07 à 18:30. Tarif : – euros.

LE BUREAU DES SPECTACLES PRÉSENTE : SUPERENDURO 2026GAYANT EXPO – DOUAI Après deux Grand Prix complets en 2023 et 2025 à l’Arena Stade Couvert de Liévin, le championnat du monde de SuperEnduro 2026 revient en France à Douai Gayant Expo !Le Grand Prix de France vous donne rendez vous le 7 mars avec les meilleurs pilotes mondiaux de SuperEnduro.La légende Billy BOLT, 5 fois champion du monde, remet son titre en jeu, sur un nouveau circuit 100% extrême.Un spectacle sportif intense en émotions, inoubliable, ainsi qu’un moment de partage ou les fans rencontreront les meilleurs pilotes lors de la séance d’autographes. Et pour les Pass Premium, un accès aux stands pilotes illimité, aux qualifications et une visite exclusive du circuit, dés 13H.samedi 7 mars 2026 – PREMIUM 13H – Cat. 1-2-3 17H30

GAYANT EXPO ROUTE DE TOURNAI 59500 Douai 59