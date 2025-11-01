Championnat du monde des danses acrobatiques World Championship et World Cup avenue du 14 juillet 1789 Montélimar
Championnat du monde des danses acrobatiques World Championship et World Cup
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Montélimar Drôme
Tarif : 16 – 16 – 34 EUR
Gratuit pour les moins de 6 ans
Début : 2025-11-01 09:00:00
fin : 2025-11-02
2025-11-01
Le championnat du monde des danses rock acrobatique, rock sauté et de boogie-woogie 2025 organisé par le Five Dance Club.
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes fivedanceclub2@gmail.com
English :
The Five Dance Club’s 2025 World Championship of Acrobatic Rock, Jump Rock and Boogie-Woogie Dances.
German :
Die Weltmeisterschaft 2025 in den Tänzen Akrobatischer Rock, Springender Rock und Boogie-Woogie, organisiert vom Five Dance Club.
Italiano :
Il campionato mondiale 2025 di danze acrobatiche rock, jump rock e boogie-woogie organizzato dal Five Dance Club.
Espanol :
El 2025 campeonato mundial de bailes acrobáticos rock, jump rock y boogie-woogie organizado por el Five Dance Club.
