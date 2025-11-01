Championnat du monde des danses acrobatiques World Championship et World Cup avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Montélimar Drôme

Tarif : 16 – 16 – 34 EUR

Gratuit pour les moins de 6 ans

Début : 2025-11-01 09:00:00
fin : 2025-11-02

2025-11-01

Le championnat du monde des danses rock acrobatique, rock sauté et de boogie-woogie 2025 organisé par le Five Dance Club.
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   fivedanceclub2@gmail.com

English :

The Five Dance Club’s 2025 World Championship of Acrobatic Rock, Jump Rock and Boogie-Woogie Dances.

German :

Die Weltmeisterschaft 2025 in den Tänzen Akrobatischer Rock, Springender Rock und Boogie-Woogie, organisiert vom Five Dance Club.

Italiano :

Il campionato mondiale 2025 di danze acrobatiche rock, jump rock e boogie-woogie organizzato dal Five Dance Club.

Espanol :

El 2025 campeonato mundial de bailes acrobáticos rock, jump rock y boogie-woogie organizado por el Five Dance Club.

