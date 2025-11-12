Championnat du monde féminin et mixte de boule lyonnaise Boulodrome des Trappistines Mâcon

Championnat du monde féminin et mixte de boule lyonnaise

Boulodrome des Trappistines 31 rue des trappistines Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 08:00:00

fin : 2025-11-15 20:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Championnat du monde féminin et mixte.

19 nations présentes qui s’affronteront toute la semaine sur différentes épreuves sportives.

Cérémonie d’ouverture et remise des médailles.

Présence des équipes d’Algérie Argentine Australie Chili/Iles Maurice Japon Maroc Pérou Tunisie Uruguay Croatie France Italie Monténégro Serbie Slovaquie Slovénie Suisse Turquie. .

Boulodrome des Trappistines 31 rue des trappistines Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 54 81 72 pindidier@orange.fr

English : Championnat du monde féminin et mixte de boule lyonnaise

German : Championnat du monde féminin et mixte de boule lyonnaise

Italiano :

Espanol :

L’événement Championnat du monde féminin et mixte de boule lyonnaise Mâcon a été mis à jour le 2025-10-27 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès