Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre ILLE XIII Stade Jean Bernege Tonneins dimanche 30 novembre 2025.
Stade Jean Bernege Rue Jean Gallia Tonneins Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Programme ELITE 2 Saison 2025/2026 à télécharger ci-dessous ! .
Stade Jean Bernege Rue Jean Gallia Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre ILLE XIII
Elite 2 Championship TONNEINS XIII vs ILLE XIII
German : Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre ILLE XIII
Meisterschaft Elite 2 TONNEINS XIII gegen ILLE XIII
Italiano :
Campionato Elite 2 TONNEINS XIII contro ILLE XIII
Espanol : Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre ILLE XIII
Campeonato Elite 2 TONNEINS XIII contra ILLE XIII
L’événement Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre ILLE XIII Tonneins a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Val de Garonne