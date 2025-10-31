Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre PALAU XIII BRONCOS Stade Jean Bernege Tonneins

Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre PALAU XIII BRONCOS

Stade Jean Bernege Rue Jean Gallia Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre PALAU XIII BRONCOS

Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre PALAU XIII BRONCOS

Programme ELITE 2 Saison 2025/2026 à télécharger ci-dessous ! .

Stade Jean Bernege Rue Jean Gallia Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre PALAU XIII BRONCOS

Championship Elite 2 TONNEINS XIII vs PALAU XIII BRONCOS

German : Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre PALAU XIII BRONCOS

Meisterschaft Elite 2 TONNEINS XIII gegen PALAU XIII BRONCOS

Italiano :

Campionato Elite 2 TONNEINS XIII PALAU XIII BRONCOS

Espanol : Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre PALAU XIII BRONCOS

Campeonato Elite 2 TONNEINS XIII v PALAU XIII BRONCOS

L’événement Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre PALAU XIII BRONCOS Tonneins a été mis à jour le 2025-11-02 par OT Val de Garonne