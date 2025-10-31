Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre PALAU XIII BRONCOS Stade Jean Bernege Tonneins
Stade Jean Bernege Rue Jean Gallia Tonneins Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Programme ELITE 2 Saison 2025/2026 à télécharger ci-dessous ! .
Stade Jean Bernege Rue Jean Gallia Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre PALAU XIII BRONCOS
Championship Elite 2 TONNEINS XIII vs PALAU XIII BRONCOS
German : Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre PALAU XIII BRONCOS
Meisterschaft Elite 2 TONNEINS XIII gegen PALAU XIII BRONCOS
Italiano :
Campionato Elite 2 TONNEINS XIII PALAU XIII BRONCOS
Espanol : Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre PALAU XIII BRONCOS
Campeonato Elite 2 TONNEINS XIII v PALAU XIII BRONCOS
L’événement Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre PALAU XIII BRONCOS Tonneins a été mis à jour le 2025-11-02 par OT Val de Garonne