Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT Stade Jean Bernege Tonneins

Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT

Stade Jean Bernege Rue Jean Gallia Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Programme ELITE 2 Saison 2025/2026 à télécharger ci-dessous ! .

Stade Jean Bernege Rue Jean Gallia Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT

Championship Elite 2 TONNEINS XIII vs RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT

German : Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT

Meisterschaft Elite 2 TONNEINS XIII gegen RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT

Italiano :

Campionato Elite 2 TONNEINS XIII contro RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT

Espanol : Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT

Campeonato Elite 2 TONNEINS XIII v RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT

L’événement Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT Tonneins a été mis à jour le 2025-11-02 par OT Val de Garonne