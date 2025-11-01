Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT Stade Jean Bernege Tonneins
Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT Stade Jean Bernege Tonneins dimanche 22 mars 2026.
Stade Jean Bernege Rue Jean Gallia Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
2026-03-22
Programme ELITE 2 Saison 2025/2026 à télécharger ci-dessous ! .
Stade Jean Bernege Rue Jean Gallia Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English: Championship Elite 2 TONNEINS XIII vs RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT
Championship Elite 2 TONNEINS XIII vs RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT
German: Meisterschaft Elite 2 TONNEINS XIII gegen RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT
Meisterschaft Elite 2 TONNEINS XIII gegen RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT
Italiano :
Campionato Elite 2 TONNEINS XIII contro RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT
Espanol: Campeonato Elite 2 TONNEINS XIII v RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT
Campeonato Elite 2 TONNEINS XIII v RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT
L’événement Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT Tonneins a été mis à jour le 2025-11-02 par OT Val de Garonne