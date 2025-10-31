Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre RC Lescure-Arthès XIII Stade Jean Bernege Tonneins
Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre RC Lescure-Arthès XIII Stade Jean Bernege Tonneins dimanche 18 janvier 2026.
Stade Jean Bernege Rue Jean Gallia Tonneins Lot-et-Garonne
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Programme ELITE 2 Saison 2025/2026 à télécharger ci-dessous ! .
Stade Jean Bernege Rue Jean Gallia Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre RC Lescure-Arthès XIII
Elite 2 Championship TONNEINS XIII vs RC Lescure-Arthès XIII
German : Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre RC Lescure-Arthès XIII
Meisterschaft Elite 2 TONNEINS XIII gegen RC Lescure-Arthès XIII
Italiano :
Campionato Elite 2 TONNEINS XIII RC Lescure-Arthès XIII
Espanol : Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre RC Lescure-Arthès XIII
Campeonato Elite 2 TONNEINS XIII RC Lescure-Arthès XIII
L’événement Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre RC Lescure-Arthès XIII Tonneins a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Val de Garonne