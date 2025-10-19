Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre VILLEGAILHENC ARAGON RL Stade Jean Bernege Tonneins
Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre VILLEGAILHENC ARAGON RL Stade Jean Bernege Tonneins dimanche 19 octobre 2025.
Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre VILLEGAILHENC ARAGON RL
Stade Jean Bernege Rue Jean Gallia Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre VILLEGAILHENC ARAGON RL
Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre VILLEGAILHENC ARAGON RL
Programme ELITE 2 Saison 2025/2026 à télécharger ci-dessous ! .
Stade Jean Bernege Rue Jean Gallia Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre VILLEGAILHENC ARAGON RL
Day 13 Elite 2 Championship PHOENIX XIII vs REALMONT XIII.
German : Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre VILLEGAILHENC ARAGON RL
Spieltag 13 Elite 2 Meisterschaft PHOENIX XIII gegen REALMONT XIII.
Italiano :
Campionato Elite 2 TONNEINS XIII v VILLEGAILHENC ARAGON RL
Espanol : Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre VILLEGAILHENC ARAGON RL
Día 13 Campeonato Elite 2 PHOENIX XIII contra REALMONT XIII.
L’événement Championnat Elite 2 TONNEINS XIII contre VILLEGAILHENC ARAGON RL Tonneins a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Val de Garonne