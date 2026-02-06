Championnat européen de Boules Carrées Pierrefort

Championnat européen de Boules Carrées

Dans les rues de Pierrefort Pierrefort Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 13:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

43ème Championnat européen de boules carrées dans les rues de Pierrefort

Dans les rues de Pierrefort Pierrefort 15230 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 16 54 18 rene.pelissier@wanadoo.fr

English : European championship of square boules

European championship of square boules in the village of Pierrefort

