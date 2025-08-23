Championnat européen de tir aux armes de jet préhistoriques Musée des tumulus de Bougon Bougon

Championnat européen de tir aux armes de jet préhistoriques

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la Chapelle Bougon Deux-Sèvres

Venez assister aux performances des compétiteurs de ce championnat atypique où les armes de jet préhistoriques et les techniques de tir sont à l’honneur ! Bonne humeur garantie !

Les compétiteurs du championnat de tir aux armes préhistoriques s’affrontent sur un parcours de 30 cibles pour se rapprocher des conditions des chasseurs de la Préhistoire qui ne pouvaient tirer, le plus souvent, qu’un seul projectile sur l’animal convoité.

Épreuves de tir à l’arc préhistoriques

De 13h30 à 17h30 .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la Chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

