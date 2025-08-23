CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE TIR AUX ARMES DE JET PRÉHISTORIQUES Musée des tumulus de Bougon Bougon

CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE TIR AUX ARMES DE JET PRÉHISTORIQUES Musée des tumulus de Bougon Bougon samedi 23 août 2025.

CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE TIR AUX ARMES DE JET PRÉHISTORIQUES

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la Chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-23

Epreuve de tir à l’arc préhistorique. Venez assister aux prouesses de nos compétiteurs ! Bonne humeur garantie !

Les compétiteurs du championnat de tir aux armes préhistoriques s’affrontent sur un parcours de 30 cibles pour se rapprocher des conditions des chasseurs de la Préhistoire qui ne pouvaient tirer, le plus souvent, qu’un seul projectile sur l’animal convoité.

Samedi 23 août

Épreuves de tir à l’arc préhistoriques

De 13h30 à 17h30

Dimanche 24 août

Épreuves de tir au propulseur préhistorique

De 10h à 12h

Épreuves de tir de précision au propulseur préhistorique

À 14h

Participation aux épreuves sur inscription uniquement.

Les compétiteurs doivent venir avec leur propre matériel. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la Chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

English : CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE TIR AUX ARMES DE JET PRÉHISTORIQUES

German : CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE TIR AUX ARMES DE JET PRÉHISTORIQUES

Italiano :

Espanol : CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE TIR AUX ARMES DE JET PRÉHISTORIQUES

L’événement CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE TIR AUX ARMES DE JET PRÉHISTORIQUES Bougon a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Haut Val De Sèvre