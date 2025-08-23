CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE TIR AUX ARMES DE JET PRÉHISTORIQUES Musée des tumulus de Bougon Bougon
CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE TIR AUX ARMES DE JET PRÉHISTORIQUES Musée des tumulus de Bougon Bougon samedi 23 août 2025.
CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE TIR AUX ARMES DE JET PRÉHISTORIQUES
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la Chapelle Bougon Deux-Sèvres
Epreuve de tir à l’arc préhistorique. Venez assister aux prouesses de nos compétiteurs ! Bonne humeur garantie !
Les compétiteurs du championnat de tir aux armes préhistoriques s’affrontent sur un parcours de 30 cibles pour se rapprocher des conditions des chasseurs de la Préhistoire qui ne pouvaient tirer, le plus souvent, qu’un seul projectile sur l’animal convoité.
Samedi 23 août
Épreuves de tir à l’arc préhistoriques
De 13h30 à 17h30
Dimanche 24 août
Épreuves de tir au propulseur préhistorique
De 10h à 12h
Épreuves de tir de précision au propulseur préhistorique
À 14h
Participation aux épreuves sur inscription uniquement.
Les compétiteurs doivent venir avec leur propre matériel. .
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la Chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr
