Championnat européen de tir aux armes préhistoriques Crépy-en-Valois

Crépy-en-Valois

Championnat européen de tir aux armes préhistoriques

Parc de Géresme Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Durant tout un week-end, les visiteurs pourront assister au Championnat européen de tir aux armes préhistoriques mais également participer aux différentes activités afin de découvrir cette pratique ancestrale.

Participer au Championnat: seule condition, fabriquer son arme (arc ou propulseur) selon les techniques et les matériaux naturels utilisés durant la Préhistoire. Les participants peuvent ainsi choisir de tirer à l’arc ou au propulseur durant ces deux jours.

Inscription payante et obligatoire pour le Championnat au 03 44 59 21 97

Assister au Championnat pour cela, nul besoin de matériel mais d’ouvrir grands les yeux !

Initiation au tir à l’arc préhistorique et au tir au propulseur: Afin de découvrir cette activité originale, les visiteurs pourront s’initier à ces deux armes préhistoriques sur des cibles prévues à cet effet pendant la durée des épreuves au parc de Géresme.

Initiations libres et gratuites.

Parcours d’orientation chasse au trésor dans le parc de Géresme. En famille, le public aura l’occasion de se promener dans le parc en répondant aux différentes questions préhistoriques qui ponctueront le parcours.

Découverte des matériaux préhistoriques: comment étaient fabriqués les arcs et les propulseurs à la Préhistoire ?

Pour le savoir, l’équipe du musée propose de découvrir tous les matériaux naturels qui constituent ces armes ainsi que l’évolution de leur fabrication.

Événement financé par l’association des Amis du Musée de l’archerie et du Valois, avec le soutien du Département de l’Oise, de la Communauté de Communes du Pays de Valois et de la Ville de Crépy-en-Valois.

️ Samedi 11 et 2025

de 10h à 15h

️ Dimanche 12 avril

de 10h à 13h

En famille

Au parc de Geresme

Gratuit

Durant tout un week-end, les visiteurs pourront assister au Championnat européen de tir aux armes préhistoriques mais également participer aux différentes activités afin de découvrir cette pratique ancestrale.

Participer au Championnat: seule condition, fabriquer son arme (arc ou propulseur) selon les techniques et les matériaux naturels utilisés durant la Préhistoire. Les participants peuvent ainsi choisir de tirer à l’arc ou au propulseur durant ces deux jours.

Inscription payante et obligatoire pour le Championnat au 03 44 59 21 97

Assister au Championnat pour cela, nul besoin de matériel mais d’ouvrir grands les yeux !

Initiation au tir à l’arc préhistorique et au tir au propulseur: Afin de découvrir cette activité originale, les visiteurs pourront s’initier à ces deux armes préhistoriques sur des cibles prévues à cet effet pendant la durée des épreuves au parc de Géresme.

Initiations libres et gratuites.

Parcours d’orientation chasse au trésor dans le parc de Géresme. En famille, le public aura l’occasion de se promener dans le parc en répondant aux différentes questions préhistoriques qui ponctueront le parcours.

Découverte des matériaux préhistoriques: comment étaient fabriqués les arcs et les propulseurs à la Préhistoire ?

Pour le savoir, l’équipe du musée propose de découvrir tous les matériaux naturels qui constituent ces armes ainsi que l’évolution de leur fabrication.

Événement financé par l’association des Amis du Musée de l’archerie et du Valois, avec le soutien du Département de l’Oise, de la Communauté de Communes du Pays de Valois et de la Ville de Crépy-en-Valois.

️ Samedi 11 et 2025

de 10h à 15h

️ Dimanche 12 avril

de 10h à 13h

En famille

Au parc de Geresme

Gratuit .

Parc de Géresme Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

? Over a whole weekend, visitors will be able to attend the European Prehistoric Weapons Shooting Championship, as well as taking part in a range of activities designed to help them discover this ancestral practice.

To take part in the Championship, all you need to do is make your own weapon (bow or thruster) using natural materials and techniques from prehistoric times. Participants can choose to shoot either with a bow or a thruster over the two days.

? Fee-paying registration required for the Championship: 03 44 59 21 97

Attend the Championship: you don’t need any equipment, just open your eyes wide!

Introduction to prehistoric archery and thruster shooting: to discover this original activity, visitors can try their hand at these two prehistoric weapons on targets set aside for the purpose during the competition at the Parc de Géresme.

Initiations free of charge.

Orienteering course ? treasure hunt in the Parc de Géresme. Families will have the chance to wander through the park, answering a variety of prehistoric questions along the way.

Discover prehistoric materials: how were bows and thrusters made in prehistoric times?

To find out, the museum team invites you to discover all the natural materials that make up these weapons, and the evolution of their manufacture.

Event financed by the Association des Amis du Musée de l?archerie et du Valois, with the support of the Département de l’Oise, the Communauté de Communes du Pays de Valois and the Ville de Crépy-en-Valois.

?? Saturday 11 and 2025

? 10 a.m. to 3 p.m

?? Sunday April 12

? from 10am to 1pm

Family events

? Geresme Park

Free

L’événement Championnat européen de tir aux armes préhistoriques Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays de Valois